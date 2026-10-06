Во дворе жилого дома в Ангарске найдена медвежья голова, идет проверка

Медвежью голову нашли во дворе в Ангарске, идет проверка Во дворе жилого дома в Ангарске найдена медвежья голова, идет проверка

Москва6 окт Вести.В дворе жилого дома в Ангарске найдена медвежья голова. Полицейские начали проверку, сообщает Управление МВД России по Ангарскому городскому округу.

Сотрудники Управления МВД России по Ангарскому городскому округу проводят проверку по факту обнаружения фрагмента животного в одном из дворов 95-го квартала города нефтехимиков говорится в сообщении

Сейчас сотрудники полиции опрашивают возможных свидетелей, и проверяют, кто и зачем мог оставить в общественном месте голову медведя.

Полицейские напоминают, что подобные действия могут быть расценены как нарушение общественного порядка и повлечь за собой соответствующую ответственность.