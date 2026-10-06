Москва6 октВести.В дворе жилого дома в Ангарске найдена медвежья голова. Полицейские начали проверку, сообщает Управление МВД России по Ангарскому городскому округу.
Сотрудники Управления МВД России по Ангарскому городскому округу проводят проверку по факту обнаружения фрагмента животного в одном из дворов 95-го квартала города нефтехимиковговорится в сообщении
Сейчас сотрудники полиции опрашивают возможных свидетелей, и проверяют, кто и зачем мог оставить в общественном месте голову медведя.
Полицейские напоминают, что подобные действия могут быть расценены как нарушение общественного порядка и повлечь за собой соответствующую ответственность.