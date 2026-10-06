"Очень крупные следы": неизвестные разрыли могилу на кладбище в Магадане Неизвестные устроили погром и разрыли могилу на кладбище в Магадане

Москва6 окт Вести.В Магадане неизвестные устроили погром на местном кладбище, сломали ограду и разрыли могилу женщины, похороненной несколько месяцев назад. После случившегося тело покойной исчезло. Ее родные считают, что устроить все это мог медведь, сообщает РЕН ТВ.

Тело женщины исчезло, а вокруг были разбросаны остатки одежды… Родственники самостоятельно отправились на поиски и нашли в лесу в 300 метрах от кладбища около десяти черепов и множество костей. При осмотре территории выяснилось, что возле оскверненной могилы и по всему кладбищу остались следы очень крупного медведя говорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ

Отмечается, что сотрудники погоста ничего странного не замечали. Однако некоторые уверены: медведь поселился недалеко от кладбища и орудует там уже давно.

Официального подтверждения описанной ситуации нет. При этом указывается, что семья пропавшей покойной обратилась в городскую администрацию и полицию.