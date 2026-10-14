Медведь, подрывший одну из могил на магаданском кладбище, вероятно, ушел в лес

Охотоведы не обнаружили следов медведя на магаданском кладбище и окрестностях Медведь, подрывший одну из могил на магаданском кладбище, вероятно, ушел в лес

Москва14 окт Вести.Руководитель управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк рассказала, что охотоведы не обнаружили свежих следов медведя на кладбище, расположенном на 13-м километре, сообщает ИС "Вести".

Ранее сообщалось, что хищник подрыл одну из могил.

Специалисты обследовали территорию и пришли к выводу, что угрозы со стороны хищника сейчас нет.

Вероятно, это произошло несколько недель назад, и сейчас он ушел в лес сказала Слободянюк

По ее словам, исследовали не только этот участок, но и большую территорию, задействовав, в том числе, беспилотные летательные аппараты. Однако охотоведы продолжат мониторинг территории.

Также Слободянюк полагает, что с переменой погоды давление бурого медведя на территории области в некоторой степени снизится.