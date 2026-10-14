Москва14 октВести.Руководитель управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк рассказала, что охотоведы не обнаружили свежих следов медведя на кладбище, расположенном на 13-м километре, сообщает ИС "Вести".
Ранее сообщалось, что хищник подрыл одну из могил.
Специалисты обследовали территорию и пришли к выводу, что угрозы со стороны хищника сейчас нет.
Вероятно, это произошло несколько недель назад, и сейчас он ушел в лессказала Слободянюк
По ее словам, исследовали не только этот участок, но и большую территорию, задействовав, в том числе, беспилотные летательные аппараты. Однако охотоведы продолжат мониторинг территории.
Также Слободянюк полагает, что с переменой погоды давление бурого медведя на территории области в некоторой степени снизится.