Медведь подрыл, но не трогал тело на кладбище в Магадане

Медведь не стал трогать тело на магаданском кладбище Медведь подрыл, но не трогал тело на кладбище в Магадане

Москва13 окт Вести.Медведь подрыл, но не трогал захоронение на кладбище в Магадане. К такому выводу пришли члены межведомственной комиссии, которая работала на месте происшествия, сообщает ИС "Вести".

Ранее появились сообщения, что хищник якобы вырыл тело умершей женщины и разрыл еще несколько могил. В реальности следов зверя на кладбище даже не обнаружили, а подрытая могила на 13-м километре – единственное свидетельство прихода хищника.

Мы не обнаружили останков на территории кладбища и на прилегающей территории, хотя были там с родственниками этой погибшей женщины рассказала руководитель департамента ЖКХ мэрии Магадана Екатерина Крамник

Также Крамник предположила, что захоронение, возможно, было повреждено диким животным. Она уточнила, что всю информацию, поступающую в случае обнаружения следов, представители кладбища направляют через службу 112 в Госохотнадзор.

Прорабатывается вопрос установки системы "Электронный пастух", которая не позволит диким животным приближаться к могилам.