Жители Перми винят кабанов и медведей в перерытых могилах на Северном кладбище

На Северном кладбище в Перми перерыты могилы, жители напуганы Жители Перми винят кабанов и медведей в перерытых могилах на Северном кладбище

Москва16 окт Вести.Жителей Перми напугали разрытые могилы на Северном кладбище. Граждане считают, что это могли сделать кабаны или медведи, сообщает KP.RU.

В соцсетях опубликовали кадры разрытых могил. Отмечается, что жители приехали прибраться на участок 137 и заметили раскопанную вдоль оградок землю. При этом некоторые могилы разрыты под основание.

Пермяки считают, что это сделали звери: кабаны или медведи. Потому что следов вандализма нет: памятники и цветы на месте отмечается в сообщении

В Службе городских кладбищ KP.RU заявили, что недавно поступало обращение на разрытую кабанами могилу.