В администрации города Шахты прошли обыски по делу о незаконных захоронениях

Обыски по делу о незаконных захоронениях прошли в администрации города Шахты В администрации города Шахты прошли обыски по делу о незаконных захоронениях

Москва27 окт Вести.Пресечена деятельность преступной группы, которая за денежное вознаграждение занималась незаконными захоронениями на закрытых кладбищах города Шахты Ростовской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

В этом подозреваются должностные лица муниципальных органов города и представители коммерческих структур.

По информации УФСБ, проводятся обыски дома у фигурантов уголовного дела и в администрации города Шахты говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий", решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.