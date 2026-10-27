Москва27 октВести.Пресечена деятельность преступной группы, которая за денежное вознаграждение занималась незаконными захоронениями на закрытых кладбищах города Шахты Ростовской области, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
В этом подозреваются должностные лица муниципальных органов города и представители коммерческих структур.
По информации УФСБ, проводятся обыски дома у фигурантов уголовного дела и в администрации города Шахтыговорится в сообщении
Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий", решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.