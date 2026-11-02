На Кубани главу районной администрации обвинили в получении взятки в 26 млн

На Кубани глава районной администрации заключен под стражу по делу о взятке На Кубани главу районной администрации обвинили в получении взятки в 26 млн

Москва2 ноя Вести.В Краснодарском крае суд заключил под стражу главу администрации Славянского района. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, Роман Синяговский, возглавлявший район более 10 лет, обвиняется в получении многомиллионной взятки.

Из материалов, представленных суду следует, что с января 2018 по март 2026 года Синяговский получил через посредников от директора частной похоронной конторы взятку в размере не менее 26 млн рублей… говорится в сообщении

Вознаграждение предназначалось за наделение похоронного бюро монопольным правом на захоронения на кладбище под видом договоров на благоустройство.

Обвиняемый заключен под стражу до 31 декабря 2026 года.