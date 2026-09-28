Эксперт по символике оценила версию о ритуале на могиле Егора Летова Эксперт разобрала символику предполагаемой провокации на могиле Егора Летова

Москва28 сен Вести.В Омске полиция инициировала проверку по сообщениям в социальных сетях о якобы имевшем место осквернении могилы лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова на Старо-Восточном кладбище.

По сообщениям анонимных очевидцев, к надгробию была прикреплена покрашенная в серый цвет свиная голова с библейскими цитатами и девизом крестоносцев на латыни.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не обнаружили никаких следов посторонних предметов или повреждений памятника. В Сети обсуждается версия, что распространившиеся кадры могли быть сгенерированы с помощью нейросетей ради хайпа.

Эксперт по религиозной символике Маргарита Граб в разговоре с журналистами MK.RU отметила, что нагромождение несовместимых символов — свиной головы, христианского псалма и латинского клича — указывает не на оккультный ритуал, а на попытку эпатажной провокации и оскорбления памяти артиста, либо на фальсификацию ради резонанса.