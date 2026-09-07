Полиция установила личности подростков, забравшихся на мемориал в Кисловодске

Полиция нашла подростков, лазивших по мемориалу "Журавли" в Кисловодске Полиция установила личности подростков, забравшихся на мемориал в Кисловодске

Москва7 сен Вести.Правоохранители установили личности подростков, лазивших по мемориалу "Журавли" в Кисловодске. Об этом сообщает УМВД России по Ставропольскому краю.

В Кисловодске полиция установила подростков, находившихся на мемориале "Журавли"… С несовершеннолетними провели профилактические беседы о недопустимости подобного поведения на памятниках и мемориалах. Всем родителям вынесены предостережения за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована проверка, материалы которой полиция намерена передать в следственные органы.

Подростки попали в поле зрения силовиков из-за своего вызывающего и агрессивного поведения. Как ранее рассказал глава города Евгений Моисеев, юноши забрались на мемориал, кричали, выражались нецензурно и плевались.