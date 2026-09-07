Москва7 сенВести.Глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил о группе подростков, которые оскорбительно вели себя на мемориале "Журавли".
Группа несовершеннолетних устроила недопустимое поведение на мемориале "Журавли": выкрикивала нецензурную брань, мусорила, залезала на мемориал, плевалась и агрессивно себя веланаписал глава Кисловодска
По информации главы города сообщение об инциденте направлено в соответствующие органы. Происшествие уже зарегистрировано в ОМВД России по городу Кисловодску. Участники произошедшего будут установлены.