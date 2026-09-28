В Омске ищут подложивших свиную голову с надписями на могилу музыканта Летова

На могилу Егора Летова в Омске подложили свиную голову с надписями на латыни В Омске ищут подложивших свиную голову с надписями на могилу музыканта Летова

Москва28 сен Вести.В Омске правоохранители устанавливают лиц, которые подложили свиную голову на могилу основателя группы "Гражданская оборона" Егора Летова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

В ведомстве отметили, что по данному факту проводится проверка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что раскрашенную серой краской голову свиньи с надписями на латыни положили прямо к надгробию музыканта.

По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося и лиц, причастных к данному инциденту говорится в сообщении

Основатель и лидер музыкальной группы "Гражданская оборона" Егор Летов скончался 19 февраля 2008 года в Омске. За более чем 20-летнюю музыкальную карьеру он выпустил около 30 альбомов. Последний был издан в 2007 году.