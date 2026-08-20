Москва20 авгВести.Видео с места обнаружения тела бас-гитариста группы "Кукрыниксы" Дмитрия Оганяна на Васильевском острове в Санкт-Петербурге опубликовал телеканал 78.ru.
На кадрах можно увидеть берег озера, окровавленный камень и обувь. Видно также, как тело музыканта увозят сотрудники специальных служб. Рядом находятся полицейские и очевидцы.
Оганяна нашли в районе пассажирского порта "Морской фасад" на Васильевском острове в Северной столице. У него была отрублена кисть руки. Рядом с телом лежал топор.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, ход проверки координирует прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга.
Ранее стало известно, что в последние годы музыкант мучился от незаживавших трещин на подушечках пальцев и вынужден был играть в специальных насадках.
У Оганяна остались трое детей. Соболезнования семье погибшего выразил основатель "Кукрыниксов" Алексей Горшенев.