Кадры с места обнаружения тела бас-гитариста "Кукрыниксов" появились в Сети

Появилось видео с места обнаружения тела музыканта "Кукрыниксов" Оганяна Кадры с места обнаружения тела бас-гитариста "Кукрыниксов" появились в Сети

Москва20 авг Вести.Видео с места обнаружения тела бас-гитариста группы "Кукрыниксы" Дмитрия Оганяна на Васильевском острове в Санкт-Петербурге опубликовал телеканал 78.ru.

На кадрах можно увидеть берег озера, окровавленный камень и обувь. Видно также, как тело музыканта увозят сотрудники специальных служб. Рядом находятся полицейские и очевидцы.

Оганяна нашли в районе пассажирского порта "Морской фасад" на Васильевском острове в Северной столице. У него была отрублена кисть руки. Рядом с телом лежал топор.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, ход проверки координирует прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что в последние годы музыкант мучился от незаживавших трещин на подушечках пальцев и вынужден был играть в специальных насадках.

У Оганяна остались трое детей. Соболезнования семье погибшего выразил основатель "Кукрыниксов" Алексей Горшенев.