Москва28 октВести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о медицинской помощи русскоязычным пациентам.
Кто на Украине сейчас будет звонить в гестапо - куда-нибудь на Банковую, в СБУ, это же современное украинское гестапо, - когда роженицы будут кричать "мамочка" по-русскиуказывает Захарова
На брифинге она провела параллель с эпизодом из фильма "Семнадцать мгновений весны" о советской радистке Кэт, которой после родов помощь оказали на фоне доноса в гестапо.
Расскажите, как в стремлении к неким "европейским ценностям" Украина дошла вот до такого расчеловечиваниярезюмирует дипломат
Захарова заявила, что журналистам следует обратить внимание на слова Ивановской, и назвала их проявлением "нацизма в современном его обличии".