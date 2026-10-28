В МИД РФ раскритиковали заявления о помощи русскоязычным пациентам на Украине

Захарова сравнила слова языкового омбудсмена с эпизодом из "17 мгновений весны" В МИД РФ раскритиковали заявления о помощи русскоязычным пациентам на Украине

Москва28 окт Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о медицинской помощи русскоязычным пациентам.

Кто на Украине сейчас будет звонить в гестапо - куда-нибудь на Банковую, в СБУ, это же современное украинское гестапо, - когда роженицы будут кричать "мамочка" по-русски указывает Захарова

На брифинге она провела параллель с эпизодом из фильма "Семнадцать мгновений весны" о советской радистке Кэт, которой после родов помощь оказали на фоне доноса в гестапо.

Расскажите, как в стремлении к неким "европейским ценностям" Украина дошла вот до такого расчеловечивания резюмирует дипломат

Захарова заявила, что журналистам следует обратить внимание на слова Ивановской, и назвала их проявлением "нацизма в современном его обличии".