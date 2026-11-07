Москва7 ноя Вести.Штраф главе офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) за использование русского языка по уровню абсурда напоминает сказку "Алиса в стране чудес". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она прокомментировала заявление языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о том, что Буданова нужно оштрафовать за употребление русского языка во время выезда к дому в киевской области, где местные жители нашли пыточную.

Мне кажется, уже накопилось на продолжение "Алисы в стране чудес" и "Алисы в зазеркалье". Третью книгу можно было назвать "Алиса на Банковой". Причем ничего и придумывать не надо – пиши с натуры заявил Захарова

Буданов уже признал, что совершил правонарушение и согласился оплатить штраф. Ивановская в своих социальных сетях назвала такое применение закона доказательством его работоспособности.