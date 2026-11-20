Патриарх Кирилл рассказал, как его отца отправили на Колыму накануне свадьбы Патриарх Кирилл рассказал, как его отца арестовали накануне свадьбы

Москва20 ноя Вести.Патриарх Кирилл в документальном фильме Андрея Медведева "Отец" рассказал, как его отца арестовали перед свадьбой и отправили на Колыму, сообщает ИС "Вести".

Глава РПЦ также отметил, что его дед провел большую часть жизни в заключении в тюрьмах и лагерях.

И отцу моему досталось: его арестовали накануне свадьбы и отправили в бухту Нагаева, это, значит, Колыма. И мама моя поехала на Колыму. И там вместе с папой они жили, пока отца не освободили. Я родился вот в такой семье сказал патриарх

Ранее он вспомнил, как просил родителей брать его в церковь.