Москва25 окт Вести.Во Франции существует раскол: если правительство безоговорочно поддерживает Киев, то простые граждане устали от главы киевского режима Владимира Зеленского и осведомлены о связанных с ним коррупционных скандалах. При этом они сожалеют о том, что такой вооруженный конфликт происходит в Европе. Об этом заявил ИС "Вести" клирик собора святого Александра Невского в Париже, протодиакон Иоанн Дробот-Тихоницкий.

К украинскому конфликту во Франции люди относятся по-разному: правительственные круги полностью поддерживают Зеленского и всю его компанию. Народ, я бы не сказал бы, что вся Франция на стороне Зеленского. Зеленский уже всем надоел, и они прекрасно знают, что какие мафиозные структуры за этим и так далее. Конечно, всем очень жаль, что война идет. Они понимают, что война идет в Европе рассказал протодиакон Иоанн

Ранее глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что требования Зеленского к Евросоюзу обеспечить ему новое финансирование – безумие. Так он прокомментировал заявление Зеленского, что Киеву необходима новая финансовая помощь от Брюсселя как минимум на 10 лет.