В МИД РФ заявили, что ситуацию между Россией и Украиной раскачивал Запад Захарова: Запад раскачивал ситуацию между РФ и Украиной

Москва9 сен Вести.Россия и Украина, находясь в составе одного государства, никогда не пытались "делить друг друга" – противоречия между ними активно разжигались Западом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) она отметила, что западные страны годами продвигали деструктивную повестку и пытались влиять на ситуацию внутри России и Украины. При этом российскому обществу, считает Захарова, удалось выработать достаточный "иммунитет", а украинскому – нет.

Российско-украинского конфликта никогда не было. Безусловно, были культурологические различия или какие-то традиции, свои особенности и так далее. Но мы жили действительно единой семьей сказала она

Захарова отметила, что после распада СССР Россия и Украина стали независимыми государствами, установили дипломатические отношения и заключили международные договоренности. По ее словам, страны продолжали мирно сосуществовать, сохраняя определенную степень интеграции.

При этом, считает дипломат, националистические настроения на Украине начали целенаправленно разжигаться извне. Она заявила, что западные страны поддерживали эти процессы финансово и способствовали их распространению в украинском обществе.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделился мнением, что Запад требует вернуть границы Украины 1991 года, чтобы отдать в "настоящий концлагерь" людей русской культуры.