Москва25 окт Вести.Массовые протесты в странах Запада вызваны как общими системными проблемами общества, так и стремлением властей использовать "управляемый хаос" для укрепления своего авторитета и ограничения гражданских свобод под предлогом наведения порядка. Такое мнение высказала ИС "Вести" ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Наталия Таньшина.

По ее мнению, протесты в Европе вызваны не внешним управлением, а общностью системных проблем, характерных для Франции, Италии и Бельгии.

В других европейских странах мы видим, и в Италии, и в Бельгии, такие же протесты, как и во Франции происходят, но это связано, я думаю, не только с тем, что есть какой-то закулисный руководитель, который дергает за ниточки, а еще и с тем, что проблемы схожие, потому что это не сугубо французские проблемы — это в целом проблемы западного общества. Есть мнение, что это выгодно самим французским элитам. И то, что протесты студентов или школьников переросли уже в такие погромы и Black-блоки (протестная тактика, при которой участники демонстраций надевают одинаковую черную одежду, используют маски, шарфы, солнцезащитные очки и шлемы для скрытия лиц — прим. ред.), властям просто выгоден такой управляемый хаос. Потому что это возможность ограничить свободу, ограничить демократию, людям сказать, мол, посмотрите, что творится, поэтому, нужен порядок и сразу престиж власти может возрасти, потому что власть, якобы может нас спасти от этого хаоса, от анархии рассказала Таньшина

Ранее сообщалось, что префектура полиции Парижа в экстренном порядке вызывает резервистов на дежурство в выходные дни в связи с протестами. Известно, что жителей Франции призвали снова выйти на масштабные протесты.