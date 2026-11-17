Польских пилотов F-35 будут обучать применению ядерного оружия Польские пилоты F-35 пройдут подготовку по применению американских ядерных бомб

Москва17 ноя Вести.Пилоты польских истребителей F-35 будут обучаться эксплуатации американских ядерных бомб. Об этом сообщило издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на источник в структурах НАТО.

В публикации подчеркивается, что освоение пилотами применения ядерного оружия не ведет к его автоматическому размещению на польской территории.

Заряды будут храниться за пределами Польши говорится в сообщении

Годом ранее власти Польши выразили готовность принять американское ядерное оружие на своей территории в рамках программы Nuclear Sharing.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, комментируя ежегодные учения альянса Steadfast Noon, заявил, что Россия вынуждена готовить адекватный военный ответ на действия НАТО, включая учения по ядерному сдерживанию вблизи российских границ.

В сентябре замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о необходимости провести учения НАТО у границы с Калининградской областью должны комментировать "люди в белых халатах". По мнению Грушко, польский министр делает заявления, нагнетающие напряженность и создающие угрозы самой Варшаве.