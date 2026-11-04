НАТО годами отказывалась от предложений РФ по деэскалации, напомнила Жданова Жданова: НАТО в 2018-2021 годах отказывалась от предложений РФ по деэскалации

Москва4 ноя Вести.Альянс НАТО в 2018-2021 годах отказывался рассмотреть те предложения по снижению напряженности в Европе, которые выдвигала Россия, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Она подчеркнула, что Россия многие годы предлагала конкретные инициативы, чтобы укрепить доверие с НАТО. Среди них были предложения Минобороны РФ по деэскалации напряженности в Европе в мае 2018 года, обсуждение в Баку возможных мер по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия – НАТО в июле 2019 года и феврале 2020-го, обращение МИД РФ к Альянсу с предложениями о заморозке военных учений и соблюдении военной сдержанности на время всего периода пандемии COVID-19.

Я хочу предельно четко отфиксировать… что на указанные выше предложения западные государства – участники ОБСЕ ответили отказом сказала Жданова

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22 октября президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" назвал курс Запада на подготовку к войне с Россией и одновременно заявления, что Россия представляет для них угрозу, "политической шизофренией".