Дипломат Фуженкова: диалог с НАТО не возродить, пока альянс не пересмотрит курс

В постпредстве рассказали, что мешает возобновлению диалога между РФ и НАТО Дипломат Фуженкова: диалог с НАТО не возродить, пока альянс не пересмотрит курс

Москва24 окт Вести.Североатлантический альянс должен отказаться от политики сдерживания России для возобновления диалога с Москвой. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Наталья Фуженкова.

Дипломат подчеркнула, что Россия выражает свою готовность конструктивно работать и принимать меры по укреплению доверия при условии, что страны Запада начнут следовать принципам равноправия, взаимоуважения и учета законных потребностей РФ в сфере обеспечения военной безопасности.

Однако до тех пор, пока НАТО не откажется на деле от политики "сдерживания" России, попытки реанимировать какой-либо диалог в этой сфере предсказуемо потерпят фиаско сказала Фуженкова, слова которой приводит МИД России

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что публичные заявления представителей стран НАТО о том, что необходимо добиться стратегического поражения России, повышают вероятность перехода конфликта в самую жесткую фазу.