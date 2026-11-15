Москва15 ноя Вести.Трехсторонние переговоры в Абу-Даби, несмотря на заявленные цели, скорее представляли диалоги о мире, чем мирные соглашения. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ (СВР) в отставке, кандидат исторических наук Леонид Решетников.

По его мнению, небольшие результаты обусловлены сложной игрой главы киевского режима Владимира Зеленского и США, стремящихся сохранить этот режим и Украину как фактор в борьбе Запада с Россией.

Я думаю, что то, что происходило на трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины - это больше все-таки разговоры о мире, чем мирные соглашения. О чем мы договариваемся в третий раз – об обмене пленных. Как правило, это конкретный результат. Те люди, которые слушали со стороны так называемой Украины, может быть, до них что-то доходит. Но, как сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у [главы киевского режима Владимира] Зеленского своя игра. Конечный результат определяет Владимир Зеленский плюс американцы, [Президент США Дональд] Трамп очень заинтересован выйти из конфликта, но при этом сохранить этот режим. Поэтому так медленно и так мало что получается в результате. То есть сделать уступку России, но такую, чтобы сохранить режим, сохранить Украину как действенный фактор в международной борьбе, цивилизационной борьбе Запада с Россией. Поэтому очень сложные переговоры заявил Решетников

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что представители России, Украины и США сейчас согласовывают параметры крупного обмена военнопленными. Он уточнил, что стороны поддержали инициативу, вынесенную на обсуждение в ходе консультаций в Абу-Даби. По словам помощника российского лидера, речь идет о проведении очередного и, вероятно, самого масштабного обмена военнопленными за весь период.