В РСМД сочли, что до конца конфликта на Украине нужен не один раунд переговоров Гендиректор РСМД Тимофеев: до конца конфликта нужен не один раунд переговоров

Москва13 ноя Вести.До завершения конфликта на Украине пройдет еще не один раунд переговоров – Россия настроена на надежный и полноценный мир. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал программный директор клуба "Валдай", генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

По его словам, для достижения этого мира потребуется время.

Я думаю, что до завершения конфликта еще пройдет не один раунд переговоров. Россия категорически отказывается от каких-то перемирий или временных прекращений огня и так далее. Только надежный и полноценный мир. Но это потребует времени, тем временем боевые действия продолжаются сказал Тимофеев

10-11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров отметил, что они были содержательными и полезными.