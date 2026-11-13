Москва13 ноя Вести.Любой конфликт заканчивается определенными договоренностями, и Россия по завершении боевых действий на Украине потребует юридически закрепить достигнутое соглашение. На это указал в интервью ИС "Вести" программный директор клуба "Валдай", генеральный директор РСМД Иван Тимофеев.

Он также обратил внимание на то, что Россия неоднократно выражала свою позицию по территориальной конфигурации.

Российская сторона будет настаивать, я думаю, на том, чтобы эта новая конфигурация была закреплена не в виде каких-то временных соглашений или перемирий, а в виде конкретных юридически обязывающих документов отметил Тимофеев

10-11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров отметил, что они были содержательными и полезными.

12 ноября в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланниками США - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.