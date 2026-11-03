Москва3 ноя Вести.Кореец Кенхо Шим переехал в Москву и поступил в МГУ, чтобы изучать русский язык, но первоначальной причиной было желание стать казаком. Об этом 34-летний мужчина рассказал KP.RU.

С детства Кенхо увлекся казачьей культурой. Он узнал о ней благодаря "Тетрису". После прохождения уровня на экране появлялся пляшущий казак.

Потом я увидел фото Кремля, Красной площади и подумал: что это за место? Захотелось там побывать. И я стал узнавать все больше о русских и казаках. Петь и танцевать я учился по роликам в Сети, стал выкладывать собственные видео рассказал кореец

Затем он посетил школу фланкировки (упражнений с шашкой – Прим. ред) в Иркутске. Тогда же Кенхо окончательно решил перебраться в Россию. Накопив денег на подработках, он поступил в столичный вуз и сейчас живет в общежитии. Он регулярно выкладывает в сети ролики, где в комментариях получает поддержку от россиян.

Ранее стало известно, что потомок донских казаков Фредерик Аникин, который сейчас живет во Франции, намерен восстановить хутор предков в Ростовской области. Он уже получил российское гражданство прямым указом президента РФ Владимира Путина.