Мама саблиста Граудыня рассказала, как сын пришел в спорт Мама саблиста Граудыня рассказала о его пути в спорт

Москва27 июл Вести.Павел Граудынь захотел заниматься фехтованием после того, как увидел по телевизору выступление саблистки Софьи Великой на Олимпиаде. Об этом ИС "Вести" рассказала мама спортсмена Юлия Граудынь.

Павел просто завороженно сидел, смотрел в телевизор и сказал: "Мама, я хочу этим заниматься". Мы приехали в Москву и стали искать спортивную школу и нашли в соседнем районе в Чертаново. Павел туда пошел и буквально через месяц к ним на тренировки пришла Софья Великая с мастер-классом. Павел взял у нее автограф. И с тех пор является ее фанатом сказала она

Российский саблист Граудынь одержал победу над представителем Южной Кореи До Кен Доном в финале чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Гонконге. Поединок завершился со счетом 15:7 в пользу россиянина.