Москва27 июлВести.Российский саблист Павел Граудынь рассказал ИС "Вести", что на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге ему помогли одержать победу вера в себя, а также поддержка тренера и спортсменов со всей страны.
Павел признался, что пока ему не пришло осознание, что он завоевал золотую медаль.
Надо чуть выдохнуть, прийти в номер, осознать это все, подумать … В том году не получилось даже до призов добраться. В этом году в разы улучшили результат, поэтому очень рад. [Помогли] подготовка и моральное желание максимальное … вера в себя, поддержка тренера и поддержка всех ребят кто здесь, со всей странысказал он
Ранее сообщалось, что Граудынь одержал победу над представителем Южной Кореи До Кен Доном в финале чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Гонконге. Поединок завершился со счетом 15:7 в пользу россиянина.