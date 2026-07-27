Граудынь рассказал, что ему помогло победить на чемпионате мира по фехтованию

Граудынь поделился секретом своей победы на чемпионате мира по фехтованию Граудынь рассказал, что ему помогло победить на чемпионате мира по фехтованию

Москва27 июл Вести.Российский саблист Павел Граудынь рассказал ИС "Вести", что на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге ему помогли одержать победу вера в себя, а также поддержка тренера и спортсменов со всей страны.

Павел признался, что пока ему не пришло осознание, что он завоевал золотую медаль.

Надо чуть выдохнуть, прийти в номер, осознать это все, подумать … В том году не получилось даже до призов добраться. В этом году в разы улучшили результат, поэтому очень рад. [Помогли] подготовка и моральное желание максимальное … вера в себя, поддержка тренера и поддержка всех ребят кто здесь, со всей страны сказал он

Ранее сообщалось, что Граудынь одержал победу над представителем Южной Кореи До Кен Доном в финале чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Гонконге. Поединок завершился со счетом 15:7 в пользу россиянина.