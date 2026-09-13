Москва13 сен Вести.Житель ОАЭ Джей Саид, принимавший участие в международном фестивале уличной культуры и спорта BRICS Skate Cup 2026 в Рязани, был настолько впечатлен древним русским городом, что захотел вернуться на следующий год.

Фестиваль проходил 27-30 августа​​​. Это было первое международное событие Федерации скейтбординга и роллер спорта России после возвращения отечественным атлетам флага и гимна Международной федерацией World Skate. В нем приняли участие около тысячи спортсменов из 27 стран.

По словам Саида, поездка в Рязань стала для него особой потому, что он смог по-настоящему познакомиться. "Почувствовать его историю и дух" помогли экскурсии, посещение музеев и исторических достопримечательностей, рассказал спортсмен РИА Новости.

Он назвал поездку в Рязань самым запоминающимся впечатлением, полученным в России, и выразил готовность приехать на следующий год.

Я с удовольствием вернулся бы в Рязань. Если Кубок БРИКС будет проходить в Рязани и в следующем году, я с нетерпением жду возможности приехать снова и внести еще больший вклад. Рязань… подарила нам настоящие человеческие связи, теплые встречи и воспоминания, которые останутся с нами надолго сказал Саид

Ранее сообщалось, что в России заметно возросла популярность катания на роликах и скейтбординга. Например, в июле спрос на занятия роликами вырос более чем в вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а на скейтбординг – в четверть.