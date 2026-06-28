Национальный праздник Якутии впечатлил студента из Египта Студент из Египта восхитился празднованием Ысыаха Туймаады в Якутии

Москва28 июн Вести.Национальный праздник в Якутии Ысыах Туймаады вызывает восхищение у иностранных гостей. Об этом ИС "Вести" рассказал студент Северо-Восточного федерального университета из Египта Ша Ди.

Более шести лет он приезжает в Якутию на празднование этого торжества.

Для иностранных студентов важно, что они могут быть чуть ближе к пониманию культуры и традиции [в России] отметил он

Ысыах-2026 посвящен Году единства народов России и Году культуры Якутии. Ожидается, что за два дня его посетят более 200 тысяч гостей. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев отметил, что этот праздник призван объединять людей.

Этот праздник сегодня стал не только местом, где сохраняются вековые традиции, а [местом], где они развиваются. Я очень рад, что на этом празднике с каждым годом все больше и больше молодежи, а значит, что этот праздник будет жить еще многие поколения сказал он журналистам

Праздник Ысыах Туймаады посвящен торжеству добра над злом и единению человека и природы. Традиционно он проводится во время летнего солнцестояния, которое знаменовало наступление Нового года.

В прошлом году национальный праздник лета в Якутске посетили 210 тысяч человек.