Москва2 мая Вести.Фестиваль татаро-башкирской культуры "Сабантуй" состоялся на таиландском острове Пхукет. Участие в нем приняли несколько тысяч россиян, туристов и местных жителей, сообщила Камилла Медярова, представитель партнерского Русского дома Россотрудничества на Пхукете.

По ее словам, "Сабантуй" проводится на Пхукете уже в пятый раз. К гастрономической программе присоединились 15 местных ресторанов. Они предложили посетителям блюда русской и татаро-башкирской кухни.

В этом году на сцене фестиваля выступили заслуженные артисты Республики Татарстан эстрадный певец Фирдус Тямаев и баянист Разиль Камилов, диджей Сулейман, таиландский ансамбль русского народного танца "Катюша" и другие местные артисты цитирует ее ТАСС

Медярова добавила, что гости фестиваля в рамках благотворительной акции собрали деньги для местного детского дома для детей с синдромом Дауна.

Сабантуй - традиционный ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир.