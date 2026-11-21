Москва21 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин объяснил, что означает выражение "Москва – третий Рим", в интервью кинорежиссеру Эмиру Кустурице для фильма "Наше крещение. Предстоятель", приуроченном к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Глава государства напомнил, что на протяжении многих веков в русской теологической мысли существует одна идея, которая звучит следующим образом: "Москва – третий Рим, четвертому не бывать".

Христианство зародилось в Древнем Риме, потом Рим пал, и христианство переместилось в восточную часть Римской империи, в Византию, во главе ее встал первый христианский император – Константин. Потом пала и Византия. Но к этому моменту христианство уже было перенесено на русскую, на российскую почву, в Москву. И Москва стала продолжательницей этой веры, этих традиций. В этом смысле она стала третьим Римом, то есть духовным хранителем этих святынь, этого наследия сказал Путин

Российский лидер напомнил, что нередки случаи переселения в Россию людей из других стран, в том числе из европейских. По его словам, во время беседы эти люди называли основной причиной переезда желание сохранить ценности и семью, обеспечить будущее детей, которые, по их мнению, должны иметь право расти и воспитываться в рамках традиционных религиозных ценностей.

Ранее глава государства заявил, что будущие поколения россиян должны унаследовать характер победителей. Он подчеркнул, что сбережение исторической памяти – важнейшее направление государственной политики.