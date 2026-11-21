Кустурица поделился впечатлениями от интервью с Путиным Кустурица: интервью с Путиным - это огромное вдохновение

Москва21 ноя Вести.Режиссер Эмир Кустурица в разговоре с ТАСС поделился, что для него интервью с главой российского государства Владимиром Путиным для фильма а о Патриархе Московском и всея Руси Кирилле стало огромным вдохновением.

Кустурица рассказал, что интервью было запланирована на этапе задумки фильма.

Я хотел показать духовную сторону президента. И разговор с главой государства - это, безусловно, огромное вдохновение сказал он

По оценке режиссера, этот разговор подтвердил, что основа России – это "сила духовной жизни, одна культура и один народ".

Я не хочу сказать, что президент "зилот", но у него православная, славянская душа. И в этом смысле я думаю, очень важно, что православие - это центр силы великой державы добавил режиссер

Выход фильма Кустурицы "Наше крещение. Предстоятель" был приурочен к юбилею патриарха Кирилла, которому накануне исполнилось 80 лет.