Путин процитировал крылатую фразу о божественном управлении Россией Путин напомнил известную фразу, что Россией напрямую управляет Бог

Москва21 ноя Вести.Россию называли страной, управляемой Богом, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Эмиру Кустурице для фильма "Наше крещение. Предстоятель".

Глава государства обратил внимание, что в истории осталось множество крылатых выражений, связанных с этим вопросом.

За тысячелетнюю историю о России было сказано немало — от поверхностных суждений до фундаментальных оценок и даже курьезных афоризмов, продолжил президент.

Путин, в частности, привел слова, которые приписывают фельдмаршалу Христофору Миниху: "Россия — это та страна, которая напрямую управляется Богом. Иначе непонятно, как она вообще существует".

Кроме этого, глава государства Путин вспомнил изречение императора Александра II, который на вопрос о сложности управления огромной и многообразной Россией ответил: "Россией управлять совсем несложно, только абсолютно бесполезно".

Президент обратил внимание, что эти слова прозвучали в XIX веке и от первого высказывания их отделяет почти столетие.

В ноябре 2016 года на церемонии вручения премий Русского географического общества (РГО) Путин в ходе общения со школьниками использовал фразу "границы России нигде не заканчиваются". Впоследствии Путин отметил, что это была шутка.