Москва5 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин процитировал знаменитые строки из стихотворения Федора Тютчева "Умом Россию не понять".

Президент обратился к наследию великого поэта на встрече с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года".

И сразу же вспоминается то, что мы со школы благодаря таким, как вы, впитали, что называется, почти с молоком матери: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать - в Россию можно только верить". Это вот то, что в сознание детей, самых молодых людей, подростков, закладывается на всю жизнь и составляет в конечном итоге основу нашего мировоззрения