Москва5 октВести.Президент РФ Владимир Путин процитировал знаменитые строки из стихотворения Федора Тютчева "Умом Россию не понять".
Президент обратился к наследию великого поэта на встрече с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года".
И сразу же вспоминается то, что мы со школы благодаря таким, как вы, впитали, что называется, почти с молоком матери: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать - в Россию можно только верить". Это вот то, что в сознание детей, самых молодых людей, подростков, закладывается на всю жизнь и составляет в конечном итоге основу нашего мировоззренияотметил Путин, обращаясь к российским учителям
Во время встречи Путин также отметил роль учителей в обеспечении технологического суверенитета России.