Путин вспомнил, как экс-президент Египта объяснял ему росписи Кремля Путин: экс-президент Египта рассказывал о библейских сюжетах в залах Кремля

Москва29 окт Вести.Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды бывший египетский лидер Хосни Мубарак удивил его знанием библейских сюжетов на стенах Грановитой палаты Кремля.

По его словам, в тот момент он был сильно удивлен, потому что "сам этого как следует не знал".

Я его спросил: господин президент, откуда вы-то, человек, который исповедует ислам, вот все так хорошо знаете. Вдруг он мне отвечает: а у нас это все одно и то же, что в Коране, что в Библии, практически одно и то же сказал Путин в ходе саммита Россия - Африка

Российский президент почеркнул, что в основе культур обеих стран одни и те же моральные ценности, и эта чрезвычайно важная вещь объединяет РФ и Египет.

28 октября Путин произнес африканскую поговорку, говоря о связях России с Африкой.