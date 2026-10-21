Москва21 окт Вести.Политолог Александр Сосновский в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился информацией об особом средстве, которое поможет жителям Европы противостоять "русскому медведю".

Уникальное средство, которое пригодится европейцам для борьбы с "русским медведем": надо пришить на одежду колокольчик, и медведь, когда услышит звон колокольчика, убежит. И не надо ходить по тропам, по которым ходит медведь. Узнать о том, что это тропы, по которым ходит медведь, можно по медвежьему помету, а то, что это медвежий помет узнать очень просто - из него будет торчать колокольчик...