Посол Нечаев: желание повоевать с Россией оборачивалось катастрофой для немцев

Нечаев рассказал, чем желание повоевать с Россией оборачивалось для немцев Посол Нечаев: желание повоевать с Россией оборачивалось катастрофой для немцев

Москва7 окт Вести.Желание повоевать с Россией всегда приводило к катастрофе для немцев. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Он отметил, что рядовые немцы помнят уроки истории лучше, чем немецкие политики.

Желание "повоевать" с Россией, напротив, всегда оборачивалось для немцев катастрофой. Некоторым германским, да и европейским политикам неплохо бы освежить в памяти базовые уроки истории сказал посол

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин искусственно формирует образ России как противника, чтобы обосновать расходы на милитаризацию.