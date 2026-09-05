Посол РФ в ФРГ: русские генетически не могут терпеть нацизм ни в какой форме

Посол РФ в Германии - об отношении русских к нацизму Посол РФ в ФРГ: русские генетически не могут терпеть нацизм ни в какой форме

Москва5 сен Вести.Русские генетически не могу терпеть нацизм ни в какой форме, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

На памятном мероприятии у советского воинского захоронения в Штукенброке посол начал речь с напоминания о значении сентября в истории.

Он назвал 1 сентября 1939 года трагической датой для всего мира и напомнил, что 13 сентября во всем мире будут отмечать День памяти жертв нацизма и выразил глубокую обеспокоенность героизацией нацистских коллаборационистов на Украине.