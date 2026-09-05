Москва5 сенВести.Русские генетически не могу терпеть нацизм ни в какой форме, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
На памятном мероприятии у советского воинского захоронения в Штукенброке посол начал речь с напоминания о значении сентября в истории.
Он назвал 1 сентября 1939 года трагической датой для всего мира и напомнил, что 13 сентября во всем мире будут отмечать День памяти жертв нацизма и выразил глубокую обеспокоенность героизацией нацистских коллаборационистов на Украине.
Мы не можем мириться с нацизмом ни в какой форме. Для нас это, знаете ли, неприемлемо на генетическом уровнесказал посол