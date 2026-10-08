Москва8 октВести.Немецкие власти провозгласили курс на полномасштабное разрушение связей России и Германии. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
Он подчеркнул, что Берлин закрыл российские объекты в Германии, использовав в качестве предлога абсурдное обвинение.
После провозглашения так называемой "смены эпох" немецкие власти взяли курс на полномасштабное разрушение российско-германских связей, выстраивавшихся векамисказал Нечаев
Он также отметил, что простые европейцы не хотят опять готовиться к "маршу на восток".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти ФРГ искусственно формируют образ России как противника, чтобы обосновать расходы на милитаризацию.