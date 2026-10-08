Нечаев заявил, что Берлин взял курс на разрушение связей с Москвой Посол Нечаев: Берлин взял курс на разрушение российско-германских связей

Москва8 окт Вести.Немецкие власти провозгласили курс на полномасштабное разрушение связей России и Германии. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Он подчеркнул, что Берлин закрыл российские объекты в Германии, использовав в качестве предлога абсурдное обвинение.

После провозглашения так называемой "смены эпох" немецкие власти взяли курс на полномасштабное разрушение российско-германских связей, выстраивавшихся веками сказал Нечаев

Он также отметил, что простые европейцы не хотят опять готовиться к "маршу на восток".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти ФРГ искусственно формируют образ России как противника, чтобы обосновать расходы на милитаризацию.