Нечаев: в Европе простые люди не хотят снова готовиться к "маршу на восток"

Нечаев заявил, что простые европейцы меньше верят в лозунги о мнимой угрозе РФ Нечаев: в Европе простые люди не хотят снова готовиться к "маршу на восток"

Москва8 окт Вести.Рядовые европейцы не желают опять готовиться к "маршу на восток" и все более скептически относятся к мнимой угрозе со стороны России. Об этом сообщил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

В беседе с РИА Новости он отметил, что простые люди в Европе не хотят смотреть на разрушение экономики и промышленности их стран.

Простые люди… не хотят снова готовиться к "маршу на восток", все меньше верят в лозунги о мнимой российской угрозе. Это очевидно сказал Нечаев

Он подчеркнул, что граждане высказывают свое мнение в ходе уличных акций, а также на выборах, и их голос хорошо слышен.

Ранее член высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы Виктор Бут рассказал, что Европа может попытаться выйти из серьезного кризиса с помощью войны с Россией.