Мирошник предупредил о риске незаметного втягивания стран Европы в войну с РФ Мирошник: Европа может не заметить, как попадет в эпицентр украинского конфликта

Москва11 ноя Вести.Жителей Европы оболванивают, пугая их угрозой со стороны России, при этом их страны исподволь, незаметно для них втягиваются в войну. Об этом заявил в комментарии для "Соловьёв Live" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Он указал, что русскими уже не в первый раз в истории пугают жителей других стран.

Советский Союз был "самым страшным", Российская империя была "самой страшной", и под эту историю тогда мобилизовывались военные силы, сейчас мобилизовываются технологические и финансовые ресурсы. Но в любом случае идет оболванивание людей. Людей откровенно оболванивают – и европейцев в первую очередь. То есть они дают деньги, они косвенно участвуют в этом процессе. И, знаете, как-то вот очень незаметно, шаг за шагом, их втягивают, втягивают, втягивают – они втягиваются в состояние войны – и непосредственной войны, прямой войны сказал Мирошник

Он уточнил, что имеет в виду не население каких-либо стран, а сами государства.

Я имею в виду государства, потому что, если брать Гаагскую конвенцию о сухопутной войне еще более чем столетней давности – но она действующая, – пропуск через свою территорию войск противника, обучение на своей территории войск противника, снабжение войск противника – и это уже государство не может считаться нейтральным. То есть оно является соучастником военных действий, поэтому они непосредственно участвуют в этих делах. И, понимаете, здесь для Европы очень опасно, что они могут просто не заметить, как окажутся внутри самого конфликта, в его эпицентре, и у России просто не будет вариантов, как действовать как-то иначе объяснил Мирошник

Поведение представителей Европы говорит о том, что они перестали себя уважать, заявил ранее ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.