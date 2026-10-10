Небензя: в странах ЕС начинают понимать, что их лидеры готовятся к войне с РФ

Небензя: мнение жителей Европы не интересно некоторым лидерам ЕС Небензя: в странах ЕС начинают понимать, что их лидеры готовятся к войне с РФ

Москва10 окт Вести.Некоторые европейские лидеры прямо признают, что им неинтересно мнение собственного народа. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что европейцы приходя к пониманию того, что их "обезумевшее" руководство готовится к полномасштабной войне с Российской Федерацией.

Некоторые так называемые европейские лидеры в духе высказываний Геринга прямо признают, что мнение собственного народа их не интересует, ведь людей всегда можно принудить к повиновению, особенно если сказать им, что на них нападают сказал Небензя

Он также отметил, что Российская Федерация неоднократно предупреждала, что дальнейшая эскалация будет чревата для киевского режима самыми серьезными последствиями.

Кроме того, Небензя обратил внимание на то, что Россия категорически отвергает голословные обвинения в якобы преднамеренных ударах по мирному населению Украины.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский и его покровители в странах Запада не желают подлинного урегулирования украинского кризиса.