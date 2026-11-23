Москва23 нояВести.В случае возвращения обязательного призыва в армию ФРГ для мужчин, властям страны следует распространить его и на женщин. Такое мнение высказала бывший министр обороны Аннегрет.
Без этой меры добиться значительного увеличения числа военнослужащих будет сложно, отметила экс-министр в интервью Der Spiegel.
Я по-прежнему скептически отношусь к тому, сможем ли мы в конечном итоге обойтись без призывасказала Крамп-Карренбауэр
Ранее премьер Баварии, глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер высказался за возвращение в Германии обязательного призыва в армию, заявив, что страна столкнулась с угрозой, "какой не было уже давно".
Немецкие СМИ сообщили, что свыше 60% женщин, проходящих или проходивших службу в армии ФРГ, сталкивались с сексуальными домогательствами. Кроме того, стало известно, что в вооруженных силах Германии после трансляции кадров боевых действий на Украине и в Иране на 50% увеличилось число военных с проблемами психики.