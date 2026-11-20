В Германии идут массовые протесты школьников против призыва в армию

Тысячи школьников протестуют в ФРГ против милитаризации В Германии идут массовые протесты школьников против призыва в армию

Москва20 ноя Вести.В немецком Гамбурге идет массовая акция протеста школьников против милитаризации страны. Речь идет о тысячах участников, сообщают РИА Новости.

Журналисты добавляют, что молодые люди несут плакаты с лозунгами "Нет воинской повинности", "Молодежь против войны" и "Образование вместо бомб".

Богатые хотят войны, молодые – будущего. Мы не умрем за это государство говорят протестующие

Крупная демонстрация проходит и в Берлине, пишет агентство ТАСС. Организаторы акции – молодежное объединение Gen Z regelt и альянс "Школьная забастовка против воинской повинности".

Молодые люди также выступают против призыва в армию. Кроме того, участники демонстрации требуют повысить финансирование школ и снизить стоимость жизни. Отмечается, что некоторые протестующие выступают за отставку немецкого канцлера Фридриха Мерца.

Как ранее заявили организаторы протестов, они подали 21 тысячу заявок на проведение мероприятий в 73 городах.

С 1 января в ФРГ вступил с силу закон о службе в армии, согласно которому призыв остается все еще добровольным, но немцы в возрасте 18 лет должны встать на воинский учет.