"Хаос Мерца": Кирилл Дмитриев о беспорядках во Франкфурте-на-Майне Глава РФПИ Дмитриев назвал беспорядки во Франкфурте-на-Майне "хаосом Мерца"

Москва1 ноя Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал беспорядки в немецком Франкфурте-на-Майне. Он назвал происходящее "хаосом Мерца", следует из его поста на странице в соцсети Х.

Хаос Мерца из-за его нежелания признавать и исправлять ошибки написал Дмитриев

Ранее местные правоохранители сообщали, что для урегулирования положения в городе пришлось привлечьспецназ. Всего правоохранителям удалось задержать более 30 человек.

Молодежные протестные акции прошли в минувшую субботу в 34 городах Германии. Участие в них приняли порядка 184 тысяч человек. В основном от властей Германии требовали реформу образования, борьбу с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения в страну обязательной военной службы.