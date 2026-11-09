Москва9 ноя Вести.Антисемитизм вновь распространяется в Германии и уже проявляется на улицах немецких городов, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая в синагоге Мюнхена в Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом, отмечает РИА Новости.

Сегодня антисемитизм вновь повсюду​​​. Мы видим и слышим его на наших улицах, в наших городах, в городах наших европейских соседей и по всему миру, в парламентах, общественных организациях, школах приводит РИА Новости слова Мерца

Правительство Германии совместно с властями федеральных земель работает над защитой еврейской общины в стране. При этом усиление физической безопасности зданий, в том числе синагог, посредством полицейских дежурств является вынужденной мерой, заявил Мерц.

Усиление охраны учреждений, связанных с еврейской общиной, а также установка бронированных стекол в этих учреждениях являются постоянным напоминанием о том, что "нормальная, открытая и заметная еврейская жизнь в Германии невозможна", подчеркнул канцлер и добавил, что Германия продолжит поддерживать Израиль.

По сведениям властей, в 2025 году в Германии отмечены 8,7 тыс. случаев проявления антисемитизма, что более чем в три раза превышает показатель 2022 года. Наибольшее количество случаев произошло в Берлине, Баварии, Северной Рейн-Вестфалии и Гессене.

Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом отмечают 9 ноября.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года по Германии прокатилась волна еврейских погромов, вошедшая в историю по названием "хрустальная ночь". Штурмовые отряды нацистов и обычные граждане нападали на синагоги, еврейские магазины, предприятия, жилые дома и кладбища при попустительстве полиции.

Посол США в Израиле Майк Хакаби обвинил министра иностранных дел Британии Дэвида Милибэнда в ненависти к евреям.