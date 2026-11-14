Политолог заявил, что жителям ЕС стало страшно ходить по улицам из-за мигрантов Политолог Трухачев: людям в Европе стало страшно выходить на улицы

Москва14 ноя Вести.Политики стран Европы не хотят слышать людей, которым стало страшно ходить по улицам собственных городов. Об этом в комментарии ИС "Вести" заявил кандидат исторических наук, доцент, преподаватель зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

По его словам, на нежелании слушать общество поднимаются ультраправые партии.

И АдГ (партия "Альтернатива для Германии". – Прим. ред.), и "Национальное объединение" во Франции поднимаются именно на том, что системные политики в упор не хотят слышать простых людей применительно к Германии, там бюргеров, да, которым стало страшно ходить по улицам собственных городов. Когда страшно ходить по улице собственного города, становится совершенно не до геополитики. Они могут к России не питать совершенно никаких симпатий. Но это не Россия сделала так, что им страшно ходить по собственным улицам сказал Трухачев

Ранее политолог отметил, что канцлер Германии в начале своего срока утверждал, что займется миграционной политикой, однако переключился на отношения России и Украины.

В свою очередь депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Райнер Ротфусс заявлял ИС "Вести", что ответственность за миграционную волну в ФРГ хотят возложить на РФ.