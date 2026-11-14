Москва14 ноя Вести.Миграционный кризис в Европе вышел из-под контроля, люди боятся выходить на улицу, а власти закрывают на это глаза, заявил в интервью ИС "Вести" блогер из Великобритании Данни Армстронг.

Он обратил внимание, что жители Британии считают несправедливым отношение властей к мигрантам в стране.

Они опасаются, конечно, потому что зима скоро наступит. Они не могут нормально кормить свою семью, не могут включить отопление, многие пожилые люди умирают зимой из-за этого. А в то же время эмигранты, они получают все за бесплатно: жилье, медицину, всякие пособия сказал Армстронг

По словам блогера, Испания превратилась в лагерь для беженцев, во Франции ситуация также критическая.

Я вижу, как все вышло из-под контроля. Во Франции, в Испании, как вторгались в Испанию – Южная Испания превратилась в лагерь для беженцев, и женщинам страшно даже гулять по улицам. Они говорят, что надо просто не ходить по этим улицам. Это просто безумие, это даже оскорбление. Они (власти. – Прим.ред.) не хотят заботиться о своих людях. Здесь (в России. – Прим.ред.) я просто не могу представить, что такое бы произошло сказал он

Как отметил Армстронг, в России спокойно, и нужно обращать на это внимание.

...Это очень важно, обратить внимание на то..., что здесь спокойно. Безопасно. И у нас вот, слава богу, лидер, который заботится о своих людях. А там же вот свои вот лидеры, европейцы, они реально вот уже давно уже подвели своих людей добавил блогер из Британии

Ранее политолог Вадим Трухачев обратил внимание, что канцлер Германии вместо миграционного кризиса в Германии занялся Украиной. Так он прокомментировал масштабные беспорядки, которые вспыхнули этой осенью в странах Европы.