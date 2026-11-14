Депутат АдГ: ответственность за миграционную волну в ФРГ хотят возложить на РФ Депутат АдГ: в ФРГ пытаются взвалить ответственность за тему мигрантов на РФ

Москва14 ноя Вести.На немецком телевидении нередко можно услышать, что миграционный кризис в стране был спровоцирован российским правительством. Об этом ИС "Вести" рассказал депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Райнер Ротфусс.

На немецком телевидении очень часто можно услышать интерпретацию, согласно которой даже миграционный кризис был спровоцирован [президентом РФ Владимиром] Путиным отметил Ротфусс

По его словам, причиной миграционных проблем стали события, которые привели к массовому прибытию беженцев в Европу.

Причиной стали интервенционные войны НАТО на Ближнем Востоке. В 2003 году - в Ираке, в 2011 году - поддержка исламистских террористов в Сирии с целью смены власти в этой стране, а также бомбардировки Ливии странами НАТО, которые нарушали международное право пояснил политик

Россию уже не раз пытались обвинить в миграционном кризисе в Европе. Так глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время одного из октябрьских выступлений в Европарламенте бездоказательно обвинила Россию и Белоруссию в протестах в Европе. В ответ на это постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов с иронией отреагировал на поиски "российского следа" в миграционном хаосе, который охватил Европу.