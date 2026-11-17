Мерц снова стал самым непопулярным немецким политиком Мерц четыре месяца подряд занимает последнюю строчку рейтинга немецких политиков

Москва17 ноя Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц четвертый месяц подряд становится антилидером рейтинга немецких политиков. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на данные ноябрьского исследования социологического института INSA.

В ноябре действующий канцлер ФРГ снова получил самую низкую оценку и занимает последнее место в рейтинге немецких политиков.

Мерц остается самым непопулярным политиком Германии сказано в публикации

Рейтинг главы федерального правительства Германии начал снижаться с весны, в июле Мерцу удалось выйти на 19-е место, но в августе он опять опустился на 20-ю строчку, и в течение всей осени ситуация не изменилась. В ноябре он набрал 2,4 балла, ничуть не улучшив свой результат по сравнению с предыдущим месяцем.

Издание также отмечает, что 67% респондентов, принявших участие в исследовании, заявили, что относятся к Мерцу негативно.

Предпоследнее, 19-е место рейтинга занимает сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла с результатом 3,31 балла, далее следует основательница "Союза социальной справедливости и экономического благоразумия" Сара Вагенкнехт, которая набрала 3,48 балла.

Лидером последнего рейтинга INSA является глава Минобороны Германии Борис Писториус. На втором месте – премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг, а замыкает тройку самых популярных политиков премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир.

Исследование проводилось с 13 по 16 ноября, при этом число респондентов не уточняется.

Ранее опрос INSA показал, что доля недовольных работой Мерца немцев выросла до рекордных 82%.