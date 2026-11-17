Москва17 нояВести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц четвертый месяц подряд становится антилидером рейтинга немецких политиков. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на данные ноябрьского исследования социологического института INSA.
В ноябре действующий канцлер ФРГ снова получил самую низкую оценку и занимает последнее место в рейтинге немецких политиков.
Мерц остается самым непопулярным политиком Германиисказано в публикации
Рейтинг главы федерального правительства Германии начал снижаться с весны, в июле Мерцу удалось выйти на 19-е место, но в августе он опять опустился на 20-ю строчку, и в течение всей осени ситуация не изменилась. В ноябре он набрал 2,4 балла, ничуть не улучшив свой результат по сравнению с предыдущим месяцем.
Издание также отмечает, что 67% респондентов, принявших участие в исследовании, заявили, что относятся к Мерцу негативно.
Предпоследнее, 19-е место рейтинга занимает сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла с результатом 3,31 балла, далее следует основательница "Союза социальной справедливости и экономического благоразумия" Сара Вагенкнехт, которая набрала 3,48 балла.
Лидером последнего рейтинга INSA является глава Минобороны Германии Борис Писториус. На втором месте – премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг, а замыкает тройку самых популярных политиков премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Джем Оздемир.
Исследование проводилось с 13 по 16 ноября, при этом число респондентов не уточняется.
Ранее опрос INSA показал, что доля недовольных работой Мерца немцев выросла до рекордных 82%.